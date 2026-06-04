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Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı; o anlar kamerada

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Siirt'te 1. kattaki dairenin balkonundan düşen 21 aylık Ali Asaf Ü. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SİİRT'te apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonundan düşen 21 aylık Ali Asaf Ü., yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonunda bulunan 21 aylıkk Ali Asaf Ü., henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Yaralanan Ali Asaf Ü., özel araçla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüraldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, Ali Asaf'ın balkondan düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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