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Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalar Belediyesi'nde inceleme başlattı. Operasyonda, imar usulsüzlüğü iddiaları doğrultusunda 6'sı iş yerine ait olmak üzere toplam 24 imar dosyası ile çeşitli ruhsat evraklarına el konuldu.

  • İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 6'sı iş yeri olmak üzere 24 imar dosyasına el konuldu.
  • El konulan evraklar inceleme için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında belediye binasına gelen emniyet güçleri, ruhsat ve imar işlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine çok sayıda evrakı inceleme altına aldı.

POLİS BELEDİYEDE: EKİPLER DOSYALARI MERCEK ALTINA ALDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri, alınan bir ihbar ve yürütülen teknik/fiziki takip neticesinde Adalar Belediyesi'ne intikal etti. Belediye binasında arama ve inceleme faaliyetlerine başlayan mali polisler, kritik birimlerdeki evrakları tek tek kontrol etti.

6'SI İŞ YERİ 24 İMAR DOSYASINA EL KONULDU

Operasyonun odağında, ilçedeki imar usulsüzlükleri ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddiaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan belgeler arasında, 6'sı ticari iş yerine ait olmak üzere toplam 24 imar dosyasının bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EVRAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Mali Şube ekipleri, yaptıkları saatler süren incelemelerin ardından usulsüzlük yapıldığı öne sürülen imar ruhsatlarına, resmi yazışmalara ve çeşitli dijital/fiziki evraklara el koydu. El konulan çuvallar dolusu belge, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın derinleşerek devam edeceği ve önümüzdeki günlerde gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan:

Tek bir tane chp li belediye kalmayana kadar devam. Bi tane bile akpli belediyeyi araştırıp bakmayın. Chp li belediyeleri ele geçirin. Komut bu... Halkın anladığı da bu...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bazıları bu memleket onların anasının çiftliğiymiş konuşuyor

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

İyi de adalarda toplasan zaten 23 tane imar var. 24 nereden çıktı ?

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Haber YorumlarıRevolver:

Akp ye kapatma davası açıldığında onlara, acımayacaktık..

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Haber YorumlarıŞeref Tok:

Ne chp imiş Bu işin cılkı çıktı

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Haber YorumlarıVatansever:

diyecek sözünüz yok çünkü

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Rüşveti veren müteahhit şikayetini yapar bu kadar basit, sen adamı kopartırsan adam da işi görüldükten sonra seni kopartır rezil rüsva eder ..

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