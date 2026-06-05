Oyun sektörünün en büyük organizasyonları arasında gösterilen Summer Game Fest için geri sayım sürerken, “Summer Game Fest 2026 ne zaman?” sorusu da merak konusu oldu. Dünyaca ünlü yapımcıların ve oyun stüdyolarının yer alacağı etkinlikte tanıtılması beklenen yeni oyunlar şimdiden büyük heyecan yaratıyor.

SUMMER GAME FEST 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Summer Game Fest 2026 için geri sayım sona erdi. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncunun takip ettiği organizasyon, 5-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca yeni oyun duyuruları, sürpriz tanıtımlar ve özel gösterimler oyunseverlerle buluşacak.

AÇILIŞ GÖSTERİSİ 5 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK

Hafta sonunun en çok beklenen bölümü ise Geoff Keighley’nin sunacağı açılış gösterisi olacak. Summer Game Fest denildiğinde akla gelen büyük duyuruların ve ilk tanıtımların yer aldığı program, 5 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA YAYINLANACAK?

Summer Game Fest 2026 açılış gösterisi, Türkiye saatiyle 22.00’de ekranlara gelecek. Oyun dünyasının önde gelen stüdyoları ve yayıncıları, yeni projelerini bu etkinlik kapsamında tanıtacak.

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE YAYIN SAATLERİ

Etkinlik farklı zaman dilimlerinde şu saatlerde başlayacak:

• Kuzey Amerika: 14.00 PDT / 15.00 MDT / 16.00 CDT / 17.00 EDT

• Birleşik Krallık ve İrlanda: 22.00 BST

• Avrupa: 23.00 CEST

• Asya ve Okyanusya: 06.00 JST / 05.00 AWST / 07.00 AEST

OYUNSEVERLERİ HANGİ DUYURULAR BEKLİYOR?

Summer Game Fest, her yıl olduğu gibi bu yıl da oyun sektörünün en önemli tanıtım sahnesi olacak. Yeni nesil oyunlardan ilk görüntüler, merakla beklenen yapımların çıkış tarihleri ve sürpriz duyurular etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Oyun tutkunları, dört gün boyunca sektörün en sıcak gelişmelerini yakından takip etme fırsatı bulacak.