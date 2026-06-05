Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Işıl Öz ve Tapia'ya veda etti

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, oyuncular Işıl Öz ve Alondra Tapia ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımızın formasını giyen Işıl Öz ve Alondra Tapia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.