Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılmasına yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifiyle, sözleşmesi sona eren uzman erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı sağlanacak.
- Sözleşmeli er ve erbaşlar, 7 yıllık görev sürelerini tamamladıktan sonra sivil kamu kurumlarına geçiş yapabilecek.
- Uzman erbaş ve erler, kamuda zabıta memuru veya bekçi gibi kadrolarda istihdam edilebilecek.
- Askerlikten muaf olan kişiler, uzman erbaşlığa başvurabilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi ve milli güvenlik yapısını güçlendirmeyi amaçlayan "Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan 17 maddelik yeni paket, eski askerlere kamuda istihdam kapısını açarken şehit yakınlarına da yeni haklar tanıyor.
KAYGILARI ORTADAN KALKACAK
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in, "Sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam sağlıyoruz" sözleriyle duyurduğu düzenleme, vatan görevini tamamlayan askerlerin gelecek kaygısını bitirmeyi hedefliyor.
ZABITA, BEKÇİ VE İNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLECEKLER
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, 7 yıllık sözleşme süresini tamamlamış olan er ve erbaşlar için sivil kamu kurumlarında yüzde 10'luk bir kontenjan ayrılacak. Bu hakkı kazanan eski askerler; zabıta, bekçi, orman muhafaza memuru ve infaz koruma memuru olarak devlet kadrolarında görev alabilecekler.
ŞEHİT YAKINLARINA UZMAN ERBAŞLIK YOLU AÇILIYOR
Yeni düzenleme, şehit aileleri için de çok önemli bir kolaylığı hayata geçiriyor. Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulan şehit yakınları, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte uzman erbaşlık kadrolarına başvuru yapma hakkına kavuşacaklar.
YENİ YASA TEKLİFİNDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER AYRINTILAR
Meclis Başkanlığı'na sunulan 17 maddelik pakette, askeri personelin yaşam koşullarını ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik şu maddeler öne çıkıyor:
- Denizcilere Konaklama Desteği: Daimi konuşlu bulundukları limanlar haricindeki yurt içi limanlarda konuşlanan ve denizaltı gemisinde konaklama imkanı bulunmayan personele, konaklama gideri ödemesi yapılacak.
- Ek Ders Ücreti Süresi Uzatıldı: Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders veren eğiticilerin ek ders ücreti uygulaması, 2029-2030 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.
- "Askeri Mahal" Kapsamı Genişliyor: Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri resmi olarak "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.
- AYM Düzenlemesi: Kanun teklifiyle ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu bazı iptal kararları doğrultusunda da hukuki düzenlemelere gidilecek.