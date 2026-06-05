İstanbul plajlarında yaz sezonu fiyatları belli oldu: Giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor

İSTANBUL'DA plaj, tesis ve turistik işletmeler yaz sezonuna hazır. Plajların tamamının 15 Haziran'da açılması beklenirken, giriş ücretleri de belli oldu. Caddebostan Sahili'nde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 lira hafta sonu 700 lira iken, Şile'de plaj girişi hafta içi 750, hafta sonu ise bin liraya kadar yükseliyor. Büyükada'da ise 500 liradan 2 bin liraya kadar değişiklik gösteriyor. Şile'de işletme sahibi Murat Bilgin, "Plajdaki şezlong ve şemsiye kullanımı, duş, kabin, soyunma odaları, tuvalet ihtiyacı, bir adet soft içecek ve havlu imkanı düşünüldüğünde güzel bir fiyat belirledik" dedi.

İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaz sezonuna hazır. Şehrin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren özel tesislerde fiyatlar, işletmenin bulunduğu konuma ve sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösterirken, Şile'de Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajlarında denize ücretsiz girilebiliyor. Buna göre bölgede giriş ücretleri en düşük 500 lira olarak öne çıkarken, hafta sonu yoğunluğuna göre fiyatlarlar bölgelere göre 2 bin liraya kadar yükseliyor. Caddebostan Sahili'nde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 lira hafta sonu 700 lira iken, Şile'de hafta içi 750, hafta sonuysa 1000 lira oldu. Büyükada'da ise 500 liradan 2 bin liraya kadar plajlara giriş fiyatları değişiklik gösteriyor. Kilyos'ta faaliyet gösteren özel plajlarda hafta içi giriş ücretleri 600 lira, hafta sonu ise 750 lira olarak uygulanıyor. Sarıyer'deki bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tutarken, bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre 500 lira ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

'HAVLU İMKANI VE OTOPARK AVANTAJIMIZ VAR'

Bölgede hizmet veren işletme sahiplerinden Murat Bilgin, "1 Mayıs itibarıyla sezonu açtık. Geçen seneye oranla fiyatlarımızda yüzde 30 civarında bir değişiklik oldu. 2025 yılında hafta içi 500 TL, hafta sonu 750 TL olan fiyatları, bu sene hafta içi 750 TL, hafta sonu ise 1000 TL olarak belirledik. Baktığınız zaman, plajdaki şezlong ve şemsiye kullanımı, duş, kabin, soyunma odaları, tuvalet ihtiyacı, bir adet soft içecek ve havlu imkanı düşünüldüğünde aslında güzel bir fiyat belirledik. Bir de otopark avantajımız var, misafirlerimiz kendi şahsi otoparkımızda herhangi bir ücret ödemiyorlar" dedi.

PLAJ MENÜSÜNDE HAMBURGER 500, TOST 300 TL

Tesisteki yeme-içme fiyatlarına da değinen Bilgin, "Bir hamburger şu an 500 TL, tostlarımız 300 TL, köfte ve ızgara gibi tabaklarımız 600 TL ile 700 TL arasında değişiyor. Et, et şiş ve bonfile gibi ürünlerimiz 900 TL ile 1200 TL arasında. Meşrubat ve soğuk içeceklerimiz 50 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar çıkıyor. Sıcak içeceklerimiz ise yine 50 TL'den başlayarak 200 TL listeleniyor" diye konuştu.

'SADECE AİLEYE ÖZEL HİZMET VERİYORUZ'

Şile'deki Ayazma Plajında tesis hizmeti veren Erkan Alkan ise, "Okulların kapanmasıyla beraber sezon tam anlamıyla başlamış oluyor. Geçen sene kişi başı 400 TL, şezlong şemsiye takımı olarak ise 800 TL'ydi ve bunun içine kabin, tuvalet ile duş dahildi. Bu sene takımı bin 400 TL yaptık. Sadece aileye özel hizmet veriyoruz, plajımıza sadece aileleri alıyoruz. Gelen müşterilerimizin araçlarını rahatça park edebilecekleri otoparkımız da mevcut" dedi.

'ŞİLE İSTANBUL'LA KIYASLANDIĞINDA EN UYGUN YERLERDEN BİRİ'

Menü fiyatlandırmasıyla ilgili de konuşan Alkan, " İstanbul'daki kafelerle kıyaslandığında fiyatlarımız aslında daha uygun. Örneğin hamburgeri menü halinde, yanında patatesi ve içeceğiyle beraber 400 TL'ye veriyoruz. Soğuk ve sıcak içeceklerimizin hepsi mevcut. Kısacası Şile'yi İstanbul geneliyle kıyasladığınız zaman bence en uygun yerlerden biri. Güzel, hayırlı bir sezon olmasını dilerim" diye konuştu.

Şile'de yaşayan vatandaşlardan Semra Adalı da, "Biz burada yaşıyoruz ve Şile'yi çok seviyoruz. Bugün de güneşlenmeye geldim. Hava güzel, deniz güzel, her şey çok güzel" dedi.

'HAFTA İÇİ 500 TL ALIYORUZ'

Anadolu Yakası'nın merkezindeki Caddebostan Sahili'nde de ücretsiz halk plajlarının yanı sıra özel tesisler yoğun ilgi görüyor. Sahildeki özel bir plajın işletmecisi Aytun Karadeniz, "Şu anda çok bir yoğunluğumuz yok. Okullardan sonra yoğunluğumuz başlıyor. Yeni sezonda tadilatlarımızı yaptık. Fiyatlar geçen seneye göre sadece 100 lira arttı, çok fazla bir zamlanma söz konusu değil. Hafta içleri kişi başı ücret olarak 500 TL alıyoruz. Hafta sonları da kişi başı olarak 700 TL ücret alıyoruz. Ücrete dahil olanlar, şemsiye, şezlong, duş ve kabin. Geçen sene hafta içleri 400 TL'ydi, hafta sonları 500 TL'ydi. Bu sene de 100 TL hafta içinden, 200 TL de hafta sonundan bir zamlanma mevcut" dedi.

'GÜZEL BİR SEZON OLMASINI BEKLİYORUZ'

Karadeniz, "Çok fazla tek başına erkek almıyoruz, almamaya çalışıyoruz. Bizim plajımız biraz daha kadın ağırlıklı. Aile olduğu sürece hiçbir problem yok. Şezlong kapasitemiz 200 kişi maksimum. O seviyeleri görmüyoruz hafta sonları hariç. Hafta içleri sakin oluyor, hafta sonları biraz daha yoğun" diye konuştu. Karadeniz, "Güzel bir sezon olmasını bekliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, temizliğimizi yaptık, onarımımızı yaptık. Bekliyoruz misafirlerimizi" ifadelerini kullandı.

'DENİZİN KENARINDA İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE HARİKA BİR ORTAM'

İşletmenin müşterilerinden Saadet Alptekin, "Deniz Poyrazda çok güzel, Lodosta da idare ediyoruz ama önemli olan denizin kenarında İstanbul'un göbeğinde harika bir ortam olması" dedi.

'ULAŞIM ÇOK KOLAY'

Fiyatlarla ilgili de konuşan Alptekin, "Fiyatlar olması gerektiği gibi bence. Şimdi gidip bakarsanız başka plajlara veya başka yerlere, buradan çok daha yukarıda. Özellikle bu çevrede oturan yakınlardan, Pendik'ten, Tuzla'dan gelen arkadaşlar, dostlar da oluyor. Onlar da aynı şeyi düşünüyor. ve ulaşım çok kolay. Kadıköy'den sarı dolmuşlar, Marmaray. Çok yakında iniyorsunuz. Tabii ki bazı şeyler görecelidir, bana göre fiyatları uygun, bir başkasına göre olmayabilir. Ama duşları temiz, lavaboları çok temiz" diye konuştu.

'DİĞER TURİSTİK BÖLGELERDE DE FİYAT MAKASI OLDUKÇA GENİŞ'

İstanbul genelindeki diğer turistik bölgelerde de fiyat makası oldukça geniş. Büyükada ve Heybeliada'daki işletmelerde giriş ücretleri hafta içi bin liradan başlarken, hafta sonu bin 200 liraya kadar yükseliyor. Kilyos'ta faaliyet gösteren özel plajlarda hafta içi giriş ücretleri 600 lira, hafta sonu ise 750 lira olarak uygulanıyor. Sarıyer'deki bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tutarken, bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre 500 lira ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

'BELEDİYENİN ÜCRETSİZ PLAJI VARKEN NEDEN ÜCRETLİYE GİDELİM?'

Küçükçekmece'de bulunan Güneşli Plajı'nda denize giren Ziya Can Timur, "Tatilimizde, izinli günümüzde geliyoruz. Güzel, evimize yakın. Ücretli plajları tercih etmiyoruz. Belediyenin ücretsiz plajları varken neden ücretli plaja gidelim ki. Burası yani Menekşe Plajı mesela ücretsiz ve buraya gelip eğleniyoruz" diye konuştu.

'ÜCRETLİ PLAJ SEÇERSEK TEKİRDAĞ-SİLİVRİ GİBİ YERLERE GİDİYORUZ'

Plajda bulunan Bilge Karaman da, "Hava çok güzeldi sezonu açmak için geldik arkadaşımla. Evimize de zaten çok yakın. Günümüzü değerlendiriyoruz, ara ara işimizin çok yoğun olmadığı zamanlarda gelmeye çalışıyoruzö diye konuştu. Karaman, "Ücretli plaj seçersek Tekirdağ-Silivri gibi yerlere gidiyoruz çünkü bu tarafta girilecek yer yok buraya da daha çok güneşlenmeye geliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı