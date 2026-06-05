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Bursa'da silahlı kavga; karı-koca hayatını kaybetti

Bursa'da silahlı kavga; karı-koca hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evlerine gelen kimliği belirsiz bir şüpheliyle tartışan H.D. ve eşi Y.D., tabancayla başlarından vurularak hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ile tartışan H.D. (40) ile eşi Y.D.(40), tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi'nde 1'inci Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. ve kocası H.D., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla çifte ateş açtı. H.D. ile Y.D. başlarından vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, H.D. ile Y.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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