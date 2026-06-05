Sıfır Atık Forumu tanıtıldı, festival ilk gününde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla büyüyen Sıfır Atık Hareketi, İstanbul’da küresel ölçekte yeni bir buluşmaya hazırlanıyor. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında, 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nun detayları paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca bugün kapılarını açan Sıfır Atık Festivali’nin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Sıfır Atık Hareketi’nin bugün ulaştığı küresel ölçekteki başarının temelinde Emine Erdoğan'ın vizyonunun bulunduğunu belirten Ağırbaş, “2017 yılında Türkiye’de başlayan bu yolculuk, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin güçlü liderliği sayesinde bugün kıtaları aşan küresel bir harekete dönüştü. Bugün 183 ülkeden temsilcinin İstanbul’da bir araya geliyor olması, sıfır atık fikrinin dünya tarafından sahiplenildiğinin en güçlü göstergelerinden biridir. Bu fikrin mimarı olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

"FESTİVAL İLK GÜNÜNDE 200 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, festivalin ilk gününde 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirterek İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın artık şehrin önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi. İstanbul’u sıfır atığın küresel başkenti yapma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Ağırbaş, “Dünyanın büyük şehirlerinin iklim haftaları olduğu gibi artık İstanbul’un da kendine özgü bir markası var. İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şehir genelinde 1-7 Haziran tarihleri arasında 1500’den fazla etkinliğin gerçekleştirildiğini hatırlatan Ağırbaş, festival alanında her yaş grubuna yönelik deneyim ve öğrenme alanlarının bulunduğunu vurgulayarak vatandaşları etkinliklere davet etti.

"183 ÜLKEDEN TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA AĞIRLAYACAĞIZ"

Forumun uluslararası boyutuna dikkat çeken Ağırbaş, “Yarın 183 ülkeden temsilcileri İstanbul’da ağırlayacağız. Bakanlar, belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler aynı amaç etrafında buluşacak. İstanbul’a yakışır bir açılışla forumumuzun startını vereceğiz. Sıfır Atık Forumu’na 120’den fazla bakan, 200’den fazla belediye başkanı, 20’den fazla eski devlet başkanı ve 7 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, forumun yalnızca bir çevre etkinliği olmadığını, aynı zamanda yeni ekonomik fırsatların ve uluslararası iş birliklerinin de önünü açacağını belirterek, “İstanbul’u sıfır atık alanında uluslararası kuruluşların merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda uluslararası kuruluşların ofislerini İstanbul’da açmalarını teşvik ediyor, gençlerimiz için yeni istihdam ve staj imkanları oluşturacak bir ekosistem inşa ediyoruz.” dedi.

"FARKLI PAYDAŞLAR, BÖLGENİN YATIRIM HARİTASINI OLUŞTURACAK"

Sıfır atık temalı yatırımların artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Ağırbaş, “İleri dönüşüm, geri dönüşüm ve biyobozunur ürünler alanlarında yeni üretim tesislerinin hayata geçirilmesini arzuluyoruz. Forum kapsamında kamu, özel sektör, finans kuruluşları ve farklı paydaşlarla bir araya gelerek bölgenin yatırım haritasını oluşturacak önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

"ANA GÜNDEM BAŞLIKLARINDAN BİRİ GIDA İSRAFI"

Forumun ana gündem başlıklarından birinin gıda israfı olacağını belirten Ağırbaş, “Bugün dünyanın bir bölümünde milyonlarca insan açlık ve susuzlukla mücadele ederken diğer bölümünde aşırı tüketim kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Sıfır Atık Forumu’nda yalnızca çevre meselelerini değil, gıda israfı, kaynak adaleti ve sürdürülebilir yaşam gibi insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren gerçek sorunları da masaya yatıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL DEKLERASYONU TARİHİ BİR BELGE OLACAK"

Forum sonunda yayımlanacak İstanbul Deklarasyonu’nun tarihi bir belge olacağını belirten Ağırbaş, “183 ülkenin katkısıyla şekillenecek İstanbul Deklarasyonu, sıfır atık alanında küresel iş birliğini güçlendirecek önemli bir yol haritası sunacak” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise Sıfır Atık Hareketi’nin kısa sürede küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirterek, bu başarının temelinde Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinin bulunduğunu ifade etti. Gül, “Sıfır Atık Vakfı çok genç bir kuruluş olmasına rağmen kısa sürede dünyanın dikkatini çeken bir harekete dönüştü. Bunun arkasında güçlü bir fikir, samimi bir çalışma ve toplumsal karşılık var” değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır atık anlayışının yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir dönüşüm modeli sunduğunu vurgulayan Gül, “İsrafın ortadan kaldırılması; gıdadan suya, çevreden ekonomiye kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Sıfır atık hareketi, bizi değerlerimizle yeniden buluşturan güçlü bir vizyon ortaya koyuyor.” dedi.

İstanbul’un böylesine kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, festivalin ilk gününde ortaya çıkan yoğun ilginin toplumun çevre bilincine verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.

1 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

300 bin metrekareyi aşan alanda düzenlenen Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu’nun toplamda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. İstanbul Sıfır Atık Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve küresel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform sunuyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, İstanbul’dan dünyaya uzanan güçlü iş birlikleriyle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com