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Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin Merih Demiral transferi açıklamasına göndermede bulundu. Tecrübeli isim, "Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

  • Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin Merih Demiral ile anlaştığı açıklamasına karşılık Suudi Arabistan kulübünün oyuncuyu satmayacağını söylediğini belirtti.
  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçeklerle hayalleri ayırması gerektiğini ifade etti.
  • Aziz Yıldırım, transfer vaatlerine örnek olarak Mbappe'yi alıyorum demesini gösterdi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi tansiyon yükselirken, Aziz Yıldırım'dan rakibi Hakan Safi'nin transfer açıklamalarına yönelik dikkat çeken sözler geldi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Aziz Yıldırım, son günlerde gündemi meşgul eden Merih Demiral transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN KULÜBÜ SATMAYACAĞIZ DİYOR"

Hakan Safi'nin Merih Demiral ile anlaştığını açıklamasına göndermede bulunan Yıldırım, "Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı iş mi bu diyor. Suudi Arabistan kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor" ifadelerini kullandı.

"BİR OYUNLAR OYNANIYOR"

Transfer sürecine ilişkin eleştirilerini sürdüren Aziz Yıldırım, "Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı" diyerek yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE GERÇEKLERLE HAYALLERİ AYIRSIN"

Sarı-lacivertli camiaya seslenen Aziz Yıldırım, transfer vaatleri konusunda gerçekçi olunması gerektiğini vurguladı. Tecrübeli başkan adayı, "Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım" dedi.

"BEN DE MBAPPE'Yİ ALIYORUM DERİM"

Açıklamalarının devamında dikkat çeken bir örnek veren Aziz Yıldırım, "Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz" sözlerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ TRANSFER TARTIŞMASI

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala transfer vaatleri üzerinden yaşanan polemikler dikkat çekmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, seçim yarışındaki tansiyonu daha da yükseltti.

Alper Kızıltepe
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