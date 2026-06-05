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"Limonata versene" deyip mekanı dağıttı

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Avcılar'da bir kafeye gelen müşteri ile kadın çalışan arasında sipariş sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Mekanı dağıtan ve giderken çalışanı tehdit eden müşteri hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

  • İstanbul Avcılar Ispartakule'de bir kafede müşteri, limonata siparişi sırasında çalışanla tartıştı.
  • Müşteri, tartışmanın büyümesi üzerine tezgahtaki malzemeleri dağıttı.
  • Kadın çalışan, müşterinin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ispartakule Mahallesi'nde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; kafeye gelen bir müşteri limonata siparişi verdi.

Sipariş sırasında müşteri ile kadın çalışan arasında konuşma nedeniyle gerginlik yaşandı. Taraflar arasında geçen diyalog kısa sürede tartışmaya dönüştü.

"SEN KİMSİN?" TARTIŞMASI

Görüntülerde adamın "Bir tane limonata versene" diyerek sipariş verdiği görüldü. Kadın çalışanın, "Versene derken?" şeklinde karşılık vermesi üzerine müşteri, "Bir tane limonata verir misin?" dedi.

Daha sonra müşteri ile çalışan arasındaki konuşma şu şekilde devam etti:

"Tamam, ver bakayım"

"Ver bakayım mı?"

"Siz kimsiniz tam olarak"

"Sen kimsin!"

TEZGAHTAKİ MALZEMELERİ DAĞITTI

Tartışmanın büyümesi üzerine müşterinin tezgahtaki malzemeleri dağıttı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Şüpheli daha sonra iş yerinden uzaklaştı.

KADIN ÇALIŞAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kafede çalışan kadın, müşterinin ayrılırken kendisini tehdit ettiğini iddia ederek polise başvurdu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEngin Çalık:

adam haklı

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