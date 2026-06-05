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Meksika'da LPG tankerleri patladı: 2 bin kişi tahliye edildi

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Meksika'nın Puebla eyaletinde 4 LPG tankerinin patlaması sonucu bölgede yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bulunan 4 tanker patlayarak alev topuna döndü, bölgedeki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

Meksika'nın Puebla eyaletindeki bir depoda yerel saatle 10.00 civarında 4 LPG tankeri patladı. Bölgeden alev topu ve yoğun duman yükseldi. Deponun yakınlarındaki bir hastane, evler ve okullardan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Patlama can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yerel medya, gaz tankerlerinin bölgeyi çalıntı gaz depolamak ve taşımak için kullandığına dair iddialara yer verdi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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