Meksika'da LPG tankerleri patladı: 2 bin kişi tahliye edildi

Meksika'nın Puebla eyaletinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bulunan 4 tanker patlayarak alev topuna döndü, bölgedeki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

Meksika'nın Puebla eyaletindeki bir depoda yerel saatle 10.00 civarında 4 LPG tankeri patladı. Bölgeden alev topu ve yoğun duman yükseldi. Deponun yakınlarındaki bir hastane, evler ve okullardan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Patlama can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yerel medya, gaz tankerlerinin bölgeyi çalıntı gaz depolamak ve taşımak için kullandığına dair iddialara yer verdi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı