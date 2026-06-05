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Edirne'de eylemin sürdüğü maden tesisinde yangın çıktı

Edirne'de eylemin sürdüğü maden tesisinde yangın çıktı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde maaş ve tazminat alamadıkları için eylem yapan maden işçilerinin çalıştığı tesiste yangın çıktı. Makinelerin aşırı ısınması sonucu çıkan yangın, kepçe operatörünün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde maaş ve tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla eylemlerini sürdüren maden işçilerinin çalıştığı tesiste yangın çıktı.

Kiremitçiler Maden Ocağı'na ait kömür kurutma tesisinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. İddiaya göre yangın, tesiste bulunan makinelerin aşırı ısınması sonucu meydana geldi.

Yangını fark eden çalışanlar durumu yetkililere bildirirken, alevlere ilk müdahale tesiste bulunan kepçe operatörü tarafından yapıldı. Operatör, kepçe yardımıyla yanan malzemeyi dağıtarak alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı.

Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tesiste maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Kiremitçiler Maden Ocağı işçilerinin, maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle maden ocağı önünde başlattıkları eylemlerini sürdürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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