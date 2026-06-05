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Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti
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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini işe giderken tabancayla vuran 64 yaşındaki Ali Sarıkaya, polis tarafından takip edildiği sırada aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini işe giderken tabancayla vuran 64 yaşındaki Ali Sarıkaya, polis tarafından takip edildiği sırada aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir fabrikada çalışan Yüksel S. (50), evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Sarıkaya'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden araçla kaçtı.

POLİS TAKİBİNDE İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel S., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, Ali Sarıkaya'yı Konya-Aksaray yolu üzerinde sıkıştırdı. Yakalanacağını anlayan Sarıkaya, yanında bulunan tabancayla kendine ateş etti. Hastaneye kaldırılan şüpheli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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