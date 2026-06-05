Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı canlı yayında yaptığı esprili yorumla dikkat çekti.

CANLI YAYINDA SİNEK DETAYI

Program sırasında stüdyoya bir sineğin girmesi üzerine kısa süreli ilginç anlar yaşandı. O sırada konuşmasını sürdüren Aziz Yıldırım, sineğin etrafında dolaşmasıyla ilgili esprili bir değerlendirmede bulundu.

"HAYVANSEVER OLDUĞUMU BİLİYOR"

Yıldırım, stüdyoya giren sinekle ilgili, "Hayvansever olduğumu biliyor, onun için geldi" ifadelerini kullandı. Programdaki bu sözler stüdyoda gülüşmelere neden olurken, yayına da renkli anlar kattı.