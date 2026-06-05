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Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler! İşletme sahibinden pes dedirten savunma

Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler! İşletme sahibinden pes dedirten savunma
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Hatay'da zabıta ekiplerinin denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki tarih bilgilerinin siyah bantla kapatıldığı ortaya çıktı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletme mühürlenirken, işletme sahibinin "Bunu yanlış getirmişler" savunması dikkat çekti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ilginç bir yöntem ortaya çıkarıldı. Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için işletmeleri denetleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki tarih bilgilerinin siyah bantla kapatıldığını tespit etti.

"BUNU YANLIŞ GETİRMİŞLER" SAVUNMASI

Kuzuculu Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı. Denetim sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki tarih kısmının siyah bantla kapatıldığını fark eden ekipler, işletme sahibinin "Bunu yanlış getirmişler" şeklindeki savunmasıyla karşılaştı.

"İYİ TAKTİK, BEN BEĞENDİM BU YÖNTEMİ"

Zabıta Müdürü Ali Avan, duruma tepki göstererek, "İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere bandaj kullanalım, vatandaş siyah karartıdan görmesin ve gelsin alsın" ifadelerini kullandı.

Avan ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihlerinin değiştirilmeye çalışıldığını belirterek, "2024'ten 2025'e almışlar, o tarih de geçmiş. Üstünü boyamışlar. Böyle bir düzenbazlığı kabul edemeyiz" dedi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve mevzuata aykırı ürün satışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Biri yabancı uyruklu şahsa ait olmak üzere bazı işletmeler mühürlenirken, başka bir işletmede ele geçirilen patlayıcı maddelerle ilgili de işlem başlatıldı. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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