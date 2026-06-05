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Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım

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Norveç Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Viking temalı fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Takımın yıldızı Erling Haaland için ayrıca özel bir Viking savaşçısı pozu hazırlandı.

  • Norveç Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Viking kültüründen ilham alan bir fotoğraf çekimi yaptı.
  • Erling Haaland, Viking savaşçısı kostümüyle kılıç ve kalkan kullanarak poz verdi.
  • Norveç, uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na katılacak.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Norveç Milli Takımı, turnuva öncesi gerçekleştirdiği özel fotoğraf çekimiyle gündem oldu.

Viking kültüründen ilham alınarak hazırlanan konseptte Norveçli futbolcular, kalkanlar, kılıçlar ve Viking gemileriyle objektif karşısına geçti. Fiyort manzarası eşliğinde yapılan çekim, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

HAALAND'A AYRI FOTOĞRAF

Takımın yıldız ismi Erling Haaland için ise özel bir kare hazırlandı. Viking savaşçısı kostümüyle poz veren Manchester City'nin golcüsü, elindeki kılıç ve kalkanla dikkat çekti.

Norveç Futbol Federasyonu'nun paylaştığı fotoğraflarda Haaland'ın takımın lider figürü olarak ön plana çıkarılması futbolseverlerin de gözünden kaçmadı.

DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK BEKLENTİ

Uzun yıllar sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Norveç'te gözler Erling Haaland ve Martin Odegaard başta olmak üzere yıldız futbolcuların üzerinde olacak.

Viking temalı paylaşım, turnuva öncesi Norveç'in iddiasını ve milli birlik mesajını yansıtan özel çalışmalardan biri olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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