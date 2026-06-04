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Kendisine emanet edilen altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcudan günlerdir haber alınamıyor

Kendisine emanet edilen altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcudan günlerdir haber alınamıyor
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Ankara Sincan'da bir kuyumcu, müşterilerinin bozdurmak veya değerlendirmek için verdiği yaklaşık 50 milyon lira değerindeki altınları çalarak kaçtı. Mağdurlar, dükkanı kapalı bulan ve kuyumcuya ulaşamayan vatandaşlar şikayetçi oldu.

Ankara'da bozdurmak veya başka şekilde değerlendirmek için getirilen altınları çalarak kaçtığı iddia edilen kuyumcudan günlerdir haber alınmadığı ileri sürüldü. Kapalı dükkanın önünde bir araya gelen mağdurlar ise yaklaşık 50 milyon lira vurgun yaptığı ileri süren kuyumcu hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Sincan'da kuyumculuk yapan 40 yaşındaki A.Ö.'nün, bozdurmak ya da farklı şekillerde değerlendirmek için müşterileri tarafından getirilen altınları geri vermeyerek belli bir süre beklettiği ve zaman kazanmak için farklı bahanelerle oyaladığı ileri sürüldü. Güvenini kazandığı müşterilerden gelen altınları bu yöntemle biriktiren A.Ö.'nün kısa sürede topladığı yaklaşık 50 milyon liralık ziynet eşyasını çalarak izini kaybettirdiği iddia edildi. Dükkanı kapalı olan kuyumcudan günlerdir haber alamadıklarını söyleyen mağdurlar ise hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. A.Ö.'nün dükkanının önüne astığı "Kişisel sağlık sorunlarım nedeniyle kapalı" yazısının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürüldü.

"Geldiğimizde dükkanı kapalı gördük"

Mağdurlardan Yıldız Gök: "Bayramdan önce 12 tane çeyrek altın vermiştim. Borcum vardı ve karşılığında da 3 tane cumhuriyet altını alacaktım. Teslim etmedi altınları ve sürekli başka günlerde gelmemi söyledi. Geldiğimizde dükkanı kapalı gördük. Yemeden içmeden biriktirdiğim altınlarım gitti. Kendisine ulaşmıyoruz. Telefonu kapalı. Kaçtığını söylüyorlar. Aldığım aylıklarla biriktirdiğim altınlardı" dedi.

"Güvendiğimiz biriydi"

Yıldız Gök'ün oğlu Şahin Gök ise, "Annemle bayramdan önce buraya geldik. 12 tane çeyrek altınımız vardı. Annemin altın borcu vardı. Birde eldeki altınları bütünlemek istiyorduk. Burası tanıdığımız birisine aitti. Güvendiğimiz biriydi. Bizi sürekli oyaladı. Aradan 15 gün geçti. Arifeden bir gün önce gel dediğinde baktım ki durum bu. Dükkanı kapalı. Şikayetçi olacağız" diye konuştu.

"Sanal kumar oynadığı için böyle bir şey yaptığını duydum"

Çevre esnaflardan Köksal Çetin ise A.Ö'nün sanal kumar borcu nedeniyle bu işe kalkıştığının iddia edildiğini ifade ederek, "Tanıdığımız biriydi. Sürekli alışveriş yapardık. Arkadaşımı ve birçok kişiyi dolandırmış. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ulaşamıyoruz kendisine. Sanal kumar oynadığı için böyle bir şey yaptığını duydum. Beş senedir tanıdığım biriydi. Herkes onu arıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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