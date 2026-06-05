Mohsen Namjoo Konseri neden iptal edildi, Mohsen Namjoo kimdir?

Ünlü sanatçı Mohsen Namjoo’nun konserine ilişkin iptal kararı dikkat çekti. Konser biletine sahip olanlar ve sanatçının hayranları, “ Mohsen Namjoo konseri neden iptal edildi?” sorusunun yanıtını ararken, organizasyonun geleceğine ilişkin detaylar da merak konusu oldu.

MOHSEN NAMJOO'NUN ANKARA KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Ankara'da sahne alması planlanan İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun konseriyle ilgili beklenen karar açıklandı. Çankaya Kaymakamlığı, 13 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini duyurdu. Kararın ardından organizasyonun tamamen iptal edildiği bildirildi.

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Kamuoyunda günlerdir tartışılan konserle ilgili Çankaya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe izin verilmediği belirtildi. Açıklamada, kararın "kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler" dikkate alınarak alındığı ifade edildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran'da planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir” denildi.

MOHSEN NAMJOO KONSERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Konserin iptal edilmesinin ardından gözler kararın gerekçesine çevrildi. İptal öncesinde sanatçının geçmişte yaptığı bazı çalışmalar ve açıklamalar yeniden gündeme geldi. Özellikle dini değerlere yönelik yaklaşımı nedeniyle çeşitli çevrelerden eleştiriler alan Namjoo hakkında sosyal medya ve sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun tepkiler dile getirildi.

GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Mohsen Namjoo'nun geçmiş yıllarda yayımladığı bazı eserlerde Kur'an-ı Kerim ayetlerini kullandığı ve bu nedenle tartışmaların odağında yer aldığı biliniyor. Ankara'daki konser öncesinde de bu konular yeniden gündeme taşınırken, çeşitli vatandaş grupları ve sivil toplum kuruluşları etkinliğin iptal edilmesi yönünde çağrılarda bulundu.

13 HAZİRAN'DAKİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞMEYECEK

Alınan karar doğrultusunda 13 Haziran'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenmesi planlanan konser programı tamamen iptal edildi. Böylece konserin gerçekleştirileceğine yönelik beklentiler sona ererken, organizasyona ilişkin resmi süreç de tamamlanmış oldu.