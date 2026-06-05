Trabzonspor, Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan 8 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Açıklamada, profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, oyuncunun mali şartları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan anlaşmaya göre Muçi'ye, sözleşmesinin geçerli olacağı her bir futbol sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde ise oyuncuya 2029/2030 sezonunda 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı