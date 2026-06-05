Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda’ya 3-0 mağlup oldu. Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadelede turnuvadaki ilk yenilgisini alan ay-yıldızlılar, gözünü 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak kritik İtalya karşılaşmasına çevirdi.
2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvadaki ikinci sınavında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan karşılaşmada Hollanda ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, rakibine 3-0'lık skorla kaybetti.
TURNUVADAKİ İLK MAĞLUBİYET
Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, organizasyonun ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Hollanda karşısında alınan bu sonuçla birlikte milliler, turnuvadaki ilk yenilgisini almış oldu.
SIRADAKİ RAKİP İTALYA
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30’da parkeye çıkacak.