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Hava basılan traktör lastiği patladı, 2 işçinin yaralandığı o anlar kamerada

Hava basılan traktör lastiği patladı, 2 işçinin yaralandığı o anlar kamerada
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir oto lastik dükkanında hava basılan traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde hava basılan traktör lastiğinin patlaması soncu 2 işçi yaralandı. İşçilerin patlamanın etkisiyle savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kurtalan ilçe merkezinde bulunan bir oto lastik dükkanında meydana geldi. Lastikçiye getirilen kamyonetin kasasındaki bir traktöre ait yedek lastik, hava basıldığı sırada patladı. Olayda 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Lastiğin patlaması ve işçilerin yaralanması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, işçilerin lastiğe hava bastığı sırada meydana gelen patlamayla birlikte havaya savrulduğu, çevrede bulunanların ise panikle yardıma koştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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