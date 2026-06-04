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ABD'den Orta Doğu'daki "güvenlik ortamının karmaşıklığı" nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yüksek gerilimler ve değişken güvenlik ortamı nedeniyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Bahreyn, İsrail, Ürdün gibi ülkeler için 'Seviye 3', İran, Irak, Lübnan gibi ülkeler için ise 'Seviye 4' uyarısı geçerli.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da "yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi" gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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