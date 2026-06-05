50. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi yapıldı.

Osmangazi Meyda'nında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Rallide yarışacak pilotlar, seremoni startının ardından seyircileri selamlayarak şehir turu attı.

Sezonun üçüncü rallisine, 55 otomobil ve 110 sporcu katılacak.

Yarışmanın ilk gününde gece etabında Hüseyinalan-Mürseller bölgesinde belirlenen 3,3 kilometrelik seyirci özel etabı gerçekleştirildi.

Toplam uzunluğu 126,30 kilometre olan Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etabın yer alacağı rallinin ikinci günü, 6 Haziran Cumartesi saat 09.00'dan itibaren başlayacak. Sürücüler, Petrol Ofisi Maxima (Göynükbelen) ve Remed Assistance (Dağgüney) etaplarını ikişer kez geçecek.

Organizasyon, 7 Haziran Pazar günü Aloft by Marriott Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda tamamlanacak.