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Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

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Spor sonrası evine döndüğünü söyleyen bir kadın, kendisini takip ettiğini iddia ettiği bisikletli bir kişiyle tartıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, söz konusu kişiye fiziksel müdahalede bulundu. Olayın detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • Spor sonrası evine yürüyen bir kadın, kendisini takip ettiğini iddia ettiği bisikletli bir kişiye fiziksel müdahalede bulundu.
  • Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.
  • Görüntülerin hangi ilde çekildiği ve olayla ilgili resmi başvuru yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Gece saatlerinde kayda alınan görüntülerde, spor yaptıktan sonra evine döndüğünü söyleyen bir kadın, kendisini takip ettiğini iddia ettiği bisikletli bir kişiyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, spor yaptıktan sonra evine doğru yürüdüğünü belirten bir kadın, bir süredir kendisini takip ettiğini öne sürdüğü bisikletli bir kişiye tepki gösterdi.

Görüntülerde kadın, arkasından geldiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı. Bir süre devam eden sözlü tartışmanın ardından kadın ile bisikletli kişi arasında gerginlik yaşandı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kayıtlarda kadının, kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiye doğru yöneldiği ve fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor. Olay sırasında taraflar arasında karşılıklı sözlü atışma yaşanırken, çevredeki sokak ve park halindeki araçlar da görüntülere yansıdı.

Görüntülerin hangi ilde çekildiği ve olayla ilgili resmi bir başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli:

Giyimden dolayı çalışıyor sanmış olabilir oda hakli

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Haber YorumlarıKaraca Kilicyaldir:

gece gece mını açıp gezersen olur normaldir...

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