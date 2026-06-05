Haberler

Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim

Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adamın Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

  • Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ardından Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vincenzo Italiano ile bugün saat 15.00'te İstanbul'a gelecek.
  • Vincenzo Italiano, kariyerine ilk kez Türkiye'de devam edecek.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından merakla beklenen teknik direktör belli oldu. Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN SONRASI BEŞİKTAŞ'TA BEKLENEN İMZA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

SERDAL ADALI İLE İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Vincenzo Italiano ile birlikte bugün saat 15.00'te İstanbul'a geleceği belirtildi. İkilinin İstanbul'a inişinin ardından resmi imza sürecinin tamamlanması bekleniyor.

KARİYERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

İtalya'da önemli kulüplerde görev yapan Vincenzo Italiano, kariyerine ilk kez Türkiye'de devam edecek. Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon yapılanmasını İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda şekillendireceği öğrenildi.

TARAFTARLARDA HEYECAN YARATTI

Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesi siyah-beyazlı taraftarlar arasında da heyecan yarattı. Yeni teknik direktörün kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

Spor sonrası sokakta kabusu yaşadı