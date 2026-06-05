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Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi

Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
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Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından yeni düzenlemenin detayları şekillenmeye başladı. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı formüller arasında, özellikle kısa süreli evliliklerde yıllarca süren ödemeler yerine tek seferde nafaka verilmesi seçeneği de yer alıyor.

  • Yeni nafaka düzenlemesinde süre için alt ve üst sınır konulacak, hakime takdir yetkisi verilecek.
  • Nafaka süresi, evli kalınan yılın belirli bir oranı olarak hesaplanacak; yaş, sağlık ve gelir durumu da dikkate alınacak.
  • Kısa süren evlilikler için bir defada nafaka ödemesi formülü getirilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından gözler, yeni nafaka düzenlemesinin detaylarına çevrildi. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı formüllere göre nafaka süresinde, evli kalınan süre, yaş, çocuk sayısı, sağlık ve gelir durumunun belirleyici olacak.

NAFAKA SÜRESİNDE ALT VE ÜST SINIR OLACAK

Haberler.com’un edindiği bilgiye göre; nafaka süresi için alt ve üst sınır konulacak. Belirli bir yılın atında olamayacağı belirtilecek, ancak üst sınır için, boşanmada mağdur olan tarafın içinde bulunduğu koşullara göre süresinin belirlenmesi konusunda hakime takdir yetkisi de verilecek.

MEVCUT NAFAKA ÖDEMELERİ İÇİN GEÇİŞ MADDELERİ OLACAK

Getirilecek yasal düzenlemede, mevcut nafaka ödemeleri de dikkate alınarak bir geçici madde konulacak. Nafaka ödemelerinin, yasa çıktıktan sonra 2 yıl gibi belirli bir süre devam edeceğini belirten geçiş hükümleri olacak. Bugüne kadar nafaka alanlar süresiz nafaka almaya devam edemeyecek.

NAFAKA SÜRESİ EVLİ KALINAN YILIN ORANIYLA BELİRLENECEK

Nafaka süresinin hesaplanmasında mağdur olan tarafın yaşı, sağlık ve gelir durumuna göre hakime takdir yetkisi verilecek. Nafaka süresinin, evli kalınan yılın belirli bir oranı olacağı belirtilecek.

KISA EVLİLİKLER İÇİN “BİR DEFADA ÖDEME” FORMÜLÜ

Özellikle kısa süren evlilikler için “bir defada nafaka ödemesi” formülü de seçenekler arasında yer alıyor. Buna göre evli kalınan süreyle bağlantılı olarak belirlenecek bir nafaka miktarı, bir defada karşı tarafa ödenecek. Kısa bir evlilik için yıllara uzanan bir nafaka ödemesi söz konusu olmayacak.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıorhan eren:

toplumun bu kanayan yarasina pansumani yapmak icin 23 sene mi beklemeniz gerekiyordu?

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