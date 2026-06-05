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Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

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TÜİK'in mayıs ayı verilerini açıklamasıyla konut ve iş yeri kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte haziran ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

  • Haziran 2025 için kira artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi.
  • Oran, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplandı.
  • 30 bin TL kira ödeyen bir kiracının yeni kira bedeli 39.672 TL olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle birlikte konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak haziran ayı kira artış oranı da belli oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 32,24 OLDU

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı haziran ayı için yüzde 32,24 olarak açıklandı.

Kira sözleşmesini haziran ayında yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, yasal olarak en fazla bu oran üzerinden artış yapabilecek.

30 BİN TL KİRA VERENİN YENİ KİRASI NE KADAR OLACAK?

Mevcut kira bedelinin 30 bin TL olduğu bir örnekte hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Mevcut kira: 30.000 TL

Artış oranı: Yüzde 32,24

Artış tutarı: 9.672 TL

Bu hesaba göre:

30.000 TL + 9.672 TL = 39.672 TL

Yani kontratı haziran ayında yenilenecek ve mevcutta 30 bin TL kira ödeyen bir kiracının yeni kira bedeli 39 bin 672 TL olacak.

EV SAHİBİ VE KİRACILARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Haziran ayında sözleşme yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için geçerli olacak oran, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda kira artışları, taraflar arasında farklı bir anlaşma bulunmadığı sürece yasal üst sınır olarak yüzde 32,24 üzerinden uygulanabilecek.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Allah sizleri sevdiklerinizle sunasın inşallah

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