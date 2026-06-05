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İletişim Başkanı Duran'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, çevre koruma bilincine ve Sıfır Atık Hareketi'nin önemine vurgu yaptı.

  • İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası için mesaj yayımladı.
  • Duran, Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası takdir gören bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirtti.
  • Mesajda, korunan bir çevrenin gelecek nesillere en değerli miras olduğu vurgulandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve ' Türkiye Çevre Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çevreyi korumak, yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Bugün attığımız her adım; yarın çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın nasıl şekilleneceğini belirlemektedir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması konusunda ülkemizde güçlü bir farkındalık oluşturmuş, kısa sürede uluslararası ölçekte takdir gören örnek bir çevre seferberliğine dönüşmüştür."

"EN DEĞERLİ MİRAS, KORUNAN BİR ÇEVRE"

Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasın, korunan bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya olduğuna inanıyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için doğayla uyumlu bir yaşam anlayışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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