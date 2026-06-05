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Kayıp emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu

Kayıp emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu
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Giresun'un Bulancak ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Murat Durmuş (72), kayalıklarda cansız bedeni bulundu. Otomobili sahilde terk edilmiş halde bulunan Durmuş'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Murat Durmuş'un (72), kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

İlçede yaşayan emekli öğretmen Murat Durmuş, önceki gün sabah saatlerinden çıktığı evine geri dönmedi. Durmuş'un kaybolmasının ardından yakınları ve ekipler tarafından ilçe genelinde arama çalışmaları başlatıldı. Aramalarda; otomobili sahilde terk edilmiş halde bulunan Murat Durmuş'un kayalıklar arasında cansız bedenine ulaşıldı. Durmuş'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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