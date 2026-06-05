Haberler

Trump Küba'yı hedef gösterdi: İran'dan sonra orayla ilgileneceğiz

Trump Küba'yı hedef gösterdi: İran'dan sonra orayla ilgileneceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Küba yönetiminin çöktüğünü savunarak, "İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz" dedi. Washington yönetimi ayrıca Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve bazı kurumlara yeni yaptırımlar uyguladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili sürecin ardından Küba'ya yöneleceklerini açıkladı.
  • ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve ailesinden 5 kişiye yaptırım uyguladı.
  • ABD yönetimi, Küba Savunma Bakanlığı ve diğer bazı Küba kurumlarını da yaptırım listesine ekledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili sürecin ardından Küba'ya yöneleceklerini açıkladı. Trump, Küba yönetiminin "çökmüş durumda" olduğunu savunurken, Washington yönetimi Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve ailesinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küba'daki mevcut yönetimi hedef alan Trump, ülkedeki sistemin neredeyse tamamen çöktüğünü öne sürdü.

KÜBA İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Küba halkına yardım etmek istediklerini belirten Trump, Kübalıların ABD'den destek talep ettiğini savundu. Trump, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e yönelik yeni yaptırımların etkili olacağını söyledi.

ABD'DEN KÜBA LİDERLİĞİNE YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi Lis Cuesta Peraza, üvey oğlu ve eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun ailesinden iki kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre yaptırım uygulanan isimler arasında Alejandro Castro Espin ile Raul Alejandro Castro Calis de yer aldı. Böylece toplam 5 kişi yaptırım kapsamına dahil edildi.

KURUMLAR DA LİSTEYE EKLENDİ

ABD yönetimi yalnızca kişileri değil, bazı Küba kurumlarını da yaptırım listesine ekledi. Küba Savunma Bakanlığı, Halklarla Dostluk Enstitüsü, Amistur Küba ve Devrimi Savunma Komiteleri yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı. Açıklamada, yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Özel'in 'İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildi' iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratan İmamoğlu iddiasına yanıt geldi
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı

Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıselami şahin:

ira boğazında kaldı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

Sabah demediğini bırakmadı, akşam bu görüntü kaydedildi
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Annesi cenazede feryat etti: Onun yüzünden oldu, Allah belasını versin
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>