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Trafikte "Önüne bak" dedi, ortalık savaş alanına döndü: 6 kişi tutuklandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde trafikte 'Önüne bak' uyarısıyla başlayan tartışma tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kalabalık grubun saldırısına uğrayan sürücü yaralanırken, 6 şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde trafikte "Önüne bak" uyarısıyla başlayan tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kalabalık grubun saldırısına uğrayan sürücü yaralanırken, gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişiye saldıran çok sayıda kişinin darp anları kameraya anbean yansıdı.

Olay, Atatürk Caddesi Yenişehir Kapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BP 3848 plakalı aracıyla U dönüşü yapmak isteyen M.A., o sırada yoldan geçen bir kişinin "Önüne bak" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, tepki gösteren şahıs ile yanındaki arkadaşları sürücüye saldırdı. Kalabalık grubun tekme ve yumruklarına maruz kalan M.A., aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kimlikleri kısa sürede belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, trafikte başlayan ve saniyeler içinde şiddete dönüşen kavga anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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