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Ankara'da tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle ağır yaralayan zanlı intihar etti

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Ankara Çankaya'da bir dükkanda çıkan tartışmada av tüfeğiyle 2 kişiyi ağır yaralayan Sancak K., olay yerinde intihar etti. Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle ağır yaralayan zanlı intihar etti.

Yakupabdal Mahallesi'ndeki bir dükkanda Sancak K, ile Rıfat K. ve Zemzem K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sancak K, av tüfeğiyle Rıfat K. ve Zemzem K'ye ateş etti.

Daha sonra dükkanın dışına çıkan Sancak K, intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sancak K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır yaralanan Rıfat K. ve Zemzem K, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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