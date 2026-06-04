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Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu
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Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi'nde duş almak için banyoya giren Halit Yurdakul (59), uzun süre çıkmayınca yakınları tarafından yerde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Karabük'te bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde duş almak için girdiği banyoda uzun süre kalan Halit Yurdakul'u (59) kontrol eden yakınları, kendisini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yurdakul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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