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Çilek bahçesinde hem hasat hem piknik keyfi

Çilek bahçesinde hem hasat hem piknik keyfi
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek üreticisi Uğur Yunus Karatepe, vatandaşların bahçede ücretsiz çilek yiyip sadece eve götürdükleri ürünlerin ücretini ödediği bir uygulama başlattı. 4 dönümlük alanda 20 bin fideyle üretim yapan Karatepe, uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek üreticisi Uğur Yunus Karatepe'nin başlattığı "Yediğin senin, topladığın benim" uygulamasıyla vatandaşlar bahçede ücretsiz çilek yiyip sadece eve götürdükleri ürünlerin ücretini ödüyor.

Yaklaşık 4 dönümlük alanda 20 bin çilek fidesiyle üretim yapan Karatepe, bahçeyi ziyaret edenlerin dalından ücretsiz çilek tüketebildiğini, yalnızca eve götürmek için topladıkları ürünlerin ücretini ödediğini söyledi.

Aile işletmesi olarak 2009 yılından bu yana çilek üretimi yaptıklarını belirten Karatepe, uygulamanın kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Vatandaşlar ise aileleri ve çocuklarıyla birlikte çilek toplamanın keyifli bir deneyim sunduğunu belirterek uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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