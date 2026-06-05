Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 25 valizle İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Arjantin'e gitti. Arjantinli golcü geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 47 maçta 16 gol ve 3 asist üretti.
- Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrılarak Arjantin'e gitti.
- Icardi, havaalanında 25 valizle görüntülendi.
- Icardi, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla 47 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Arjantin'e gitti. Arjantinli golcünün yanında 25 valiz götürmesi dikkat çekti.
MAURO ICARDI İSTANBUL'DAN AYRILDI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre deneyimli futbolcu, ülkesi Arjantin'e gitmek üzere yola çıktı.
25 VALİZLE HAVAALANINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Yıldız futbolcunun havaalanına 25 valizle gelmesi dikkat çekti. Icardi'nin ayrılığı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da merak uyandırdı.
ARJANTİN'E GİTTİ
Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin, İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Arjantin'e geçtiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yeni sezon öncesindeki programı ise henüz netlik kazanmadı.
SEZONU 16 GOLLE TAMAMLADI
Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 resmi karşılaşmada görev aldı. Arjantinli golcü bu maçlarda 16 gol atarken, 3 de asist yaparak takımına katkı sağladı.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Son dönemde transfer iddialarıyla da gündeme gelen Icardi'nin Arjantin seyahati sonrası nasıl bir karar vereceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.