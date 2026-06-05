Haberler

Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, "Aatif Chahechouhe vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi ben kimi getireceğim? Akşam görürsünüz kimi getireceğimi" sözleriyle yeni bir yıldız transferinin sinyalini verdi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, akşam saatlerinde yeni bir transfer açıklayacağını duyurdu.
  • Safi, geçmişteki transferlerden Aatif Chahechouhe'yi hatırlatarak taraftarların beklentilerinin yükseldiğini belirtti.
  • Safi'nin adı son dönemde Luis Suarez ve Merih Demiral ile anılıyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer yarışı tüm hızıyla sürerken, başkan adayı Hakan Safi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği transferler hakkında konuşan Safi, akşam saatlerinde önemli bir ismi açıklayacağının sinyalini verdi.

"ATIF'I HATIRLIYOR MUSUNUZ?"

Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki transferlerine göndermede bulunan Hakan Safi, taraftarların beklentilerinin yükseldiğini vurguladı. Safi, "Bizleri kimlere mahkum ettiler ya. Aatif Chahechouhe vardı hatırlıyor musun?" ifadelerini kullandı.

"AKŞAM GÖRÜRSÜNÜZ"

Transfer çalışmalarına ilişkin iddialı konuşan başkan adayı, açıklamalarının devamında taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti.

Hakan Safi, "Şimdi ben kimi getireceğim? Akşam görürsünüz kimi getireceğimi..." diyerek yeni bir yıldız transferinin duyurulabileceğinin mesajını verdi.

GÖZLER AKŞAM YAPILACAK AÇIKLAMADA

Son dönemde Luis Suarez ve Merih Demiral gibi isimlerle gündeme gelen Hakan Safi'nin bu kez hangi futbolcuyu açıklayacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan adayının işaret ettiği sürpriz transfer duyurusunu beklemeye başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor

MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZafer Sağlam:

Safii rüzgarr

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

m bappe veya vinusius olabilir dün akşam aksarayda dolaşıyodu bu ikisi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkenan canli canli:

safii şovv

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz

Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz
Giresun'da kayıp emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu

Emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu
Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı

Zaniolo ile kulübü arasında kriz çıktı