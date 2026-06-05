Haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri 7 aylık bebek 3 kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araca ateş açması sonucu 7 aylık bebek dahil 3 Filistinli yaralandı. Bebeğin durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde biri 7 aylık bebek olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyde bölgesinde bir araca ateş açtı.

Saldırıda araç içindeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan 7 aylık bebeğin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı

Bir anda bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı