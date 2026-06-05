Haberler

Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi

Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Jose Mourinho'nun kulübe karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasının mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Mahkeme, sarı-kırmızılı kulübün paylaşımlarını eleştirel cevap kapsamında değerlendirdi.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasına ilişkin mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştı.

1 MİLYON 907 BİN TL'LİK DAVA REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Jose Mourinho'nun Galatasaray aleyhine açtığı 1 milyon 907 bin TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddettiği bildirildi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE

Galatasaray'ın açıklamasında mahkemenin gerekçesine de yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

"ELETŞTİREL BİR CEVAP OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ"

Açıklamanın devamında, mahkemenin Galatasaray'ın paylaşımlarını kişilik haklarına yönelik bir saldırı olarak görmediği belirtildi.

Kulüp açıklamasında, " Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Jose Mourinho, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan süreç sonrasında sarı-kırmızılı kulübe dava açmıştı.

O dönemde Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Mourinho'nun kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Galatasaray'a karşı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı duyurulmuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 80 kişi gözaltında
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda

Babasına vedası herkesi duygulandırdı

İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü

21 aylık bebek balkondan düştü
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

90'lı yıllara damga vuran çiftin kızları büyüdü, oryantal oldu
Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

Burnumuzun dibinde keşfedildi! Komşuya milyarlar akacak
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>