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Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un transferi çok istediği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim de sürece doğrudan dahil oldu.

  • Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun'u transfer etmek için harekete geçti.
  • Eintracht Frankfurt, Can Uzun için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor; Galatasaray pazarlıklara 35 milyon euro seviyesinden başladı.
  • Can Uzun, kariyerine ilişkin nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planlıyor.

Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da daha büyük başarılar hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Can Uzun için harekete geçti.

OKAN BURUK'TAN YÖNETİME NET MESAJ

Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun'un transferine büyük önem veriyor. Tecrübeli teknik adamın yönetime, süreçte sabırlı davranılması gerektiğini ilettiği ve genç oyuncunun kadroya katılmasını öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtildi.

CAN UZUN GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Haberde, milli futbolcunun da Galatasaray'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı ifade edildi. Ancak genç oyuncunun kariyerine ilişkin nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı aktarıldı.

Öte yandan Can Uzun'u yakından takip eden kulüpler arasında İtalya'dan Napoli ve Milan'ın yanı sıra bazı Premier Lig ekiplerinin de bulunduğu kaydedildi.

BONSERVİS ENGELİ MASADA

Transfer görüşmelerindeki en önemli pürüzün bonservis bedeli olduğu belirtildi. Eintracht Frankfurt'un genç yıldız için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği öne sürülürken, Galatasaray'ın pazarlıklara 35 milyon euro seviyesinden başladığı ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK DE DEVREYE GİRİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de transfer sürecine doğrudan dahil olması ve görüşmelerde aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Can Uzun'u kadroya katarak hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki haftalarda Eintracht Frankfurt ile temaslarını yoğunlaştırması beklenirken, transferin kaderini belirleyecek son kararın Dünya Kupası sonrasında Can Uzun tarafından verilmesi öngörülüyor.

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