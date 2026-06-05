Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi "Sevdiğim Sensin", hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaliyle ekrana ara verdi. Dizinin merakla beklenen son bölümünde, Erkan ve Dicle arasında yaşanan romantik anlar, beklenmedik bir gelişmeyle son buldu.

DİCLE'Yİ BAYILTAN ÖPÜCÜK

Dizinin final sahnesine Erkan ve Dicle'nin yakınlaşması damga vurdu. Erkan'ın, Dicle'yi öptüğü o romantik dakikalarda ekran başındakiler büyük bir heyecan yaşadı. Ancak öpücüğün hemen ardından Dicle'nin aniden fenalaşarak bayılması, hem Erkan'ı hem de izleyicileri şoke etti. Dicle’nin heyecandan bayıldığı o anlar sezon finalinin en çok dikkat çeken sahnesi oldu.

"BİZİM DE İLK ÖPÜCÜĞÜMÜZ BÖYLE OLACAKTI..."

Dicle'nin kollarında bayılması üzerine neye uğradığını şaşıran Erkan'ın kurduğu cümleler ise ekran başındakileri derinden etkiledi. Erkan, bayılan aşkına bakarak, "Bizim de ilk öpücüğümüz bu kadar masum ve heyecanlı olacaktı" ifadelerini kullandı. Sahneyi izleyenler "Hint dizilerini gölgede bırakır" demekten kendini alamadı.

Kaynak: Haberler.com