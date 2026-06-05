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Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

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Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finalinde Erkan, Dicle'yi öptü. O esnada Dicle'nin bayılması dikkatlerden kaçmadı. Sahneyi izleyenler "Hint dizilerini gölgede bırakır" demekten kendini alamadı.

  • Star TV'de yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisi sezon finali yaptı.
  • Final sahnesinde Erkan'ın Dicle'yi öpmesinin ardından Dicle fenalaşarak bayıldı.
  • Erkan, bayılan Dicle'ye 'Bizim de ilk öpücüğümüz bu kadar masum ve heyecanlı olacaktı' dedi.

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi "Sevdiğim Sensin", hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaliyle ekrana ara verdi. Dizinin merakla beklenen son bölümünde, Erkan ve Dicle arasında yaşanan romantik anlar, beklenmedik bir gelişmeyle son buldu.

DİCLE'Yİ BAYILTAN ÖPÜCÜK 

Dizinin final sahnesine Erkan ve Dicle'nin yakınlaşması damga vurdu. Erkan'ın, Dicle'yi öptüğü o romantik dakikalarda ekran başındakiler büyük bir heyecan yaşadı. Ancak öpücüğün hemen ardından Dicle'nin aniden fenalaşarak bayılması, hem Erkan'ı hem de izleyicileri şoke etti. Dicle’nin heyecandan bayıldığı o anlar sezon finalinin en çok dikkat çeken sahnesi oldu.

"BİZİM DE İLK ÖPÜCÜĞÜMÜZ BÖYLE OLACAKTI..."

Dicle'nin kollarında bayılması üzerine neye uğradığını şaşıran Erkan'ın kurduğu cümleler ise ekran başındakileri derinden etkiledi. Erkan, bayılan aşkına bakarak, "Bizim de ilk öpücüğümüz bu kadar masum ve heyecanlı olacaktı" ifadelerini kullandı. Sahneyi izleyenler "Hint dizilerini gölgede bırakır" demekten kendini alamadı.

Kaynak: Haberler.com
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