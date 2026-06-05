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Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
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Bursa'da Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli Niyazi K., eşi ile bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

  • Bursa'da Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran, market dönüşü evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
  • Şüpheli Niyazi K., eşi ile bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.
  • Niyazi K., suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da marketten dönen Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran, evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli Niyazi K.'nin, eşi ile bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, gece yarısı Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran, market alışverişinden döndükleri sırada evde kendilerine pusu kuran Niyazi K.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Şüphelinin peş peşe ateşlediği kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan çift olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hidayet Demirkıran ile eşi Yağmur Demirkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İLK İFADESİNDE KISKANÇLIK İDDİASI

Şüpheli Niyazi K.'nin ilk ifadesinde, eşi ile bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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