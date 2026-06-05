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Ablasıyla 11 yıl sonra aynı kaderi paylaşan motosiklet sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti

Ablasıyla 11 yıl sonra aynı kaderi paylaşan motosiklet sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Ablasının da 11 yıl önce benzer bir motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışıp zeytinliğe savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan (31), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan'ın da 11 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığı, 2 gün tedavi gördüğü hastanede öldüğü öğrenildi.

Kaza, 31 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gölyaka sahil yolunda seyreden Mehmet Koparan idaresindeki 16 CAF 809 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. (70) yönetimindeki 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koparan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde oturan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan'ın da 2015'te 21 yaşındayken, arkadaşı Ömercan Taşdelen yönetimindeki 17 TS 650 plakalı motosikletle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünden ilçe merkezine giderken, karşı yönden gelen Sinan K. idaresindeki 17 TD 372 plakalı otomobille çarpıştığı kazada yaralandığı ve 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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