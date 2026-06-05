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MSB'den 'bedelli askerlik tutarı' açıklaması

MSB'den 'bedelli askerlik tutarı' açıklaması
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MSB, bedelli askerlik bedelinin 1 Temmuz 2026'dan itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Mevcut bedelden yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran'a kadar başvuru yapması gerekiyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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