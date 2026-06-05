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Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, iki santrforla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Belki bugün birini açıklarız" sözleriyle transfer heyecanını artırdı.

  • Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, iki santrforla görüşmelerin sürdüğünü ve son aşamaya gelindiğini açıkladı.
  • Yıldırım, transferin bugün açıklanabileceğini veya hiç açıklanmayabileceğini belirtti.

Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün forvet hattına takviye yapacağını belirten Yıldırım, yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığını ifade etti.

"İKİ SANTRFORLA GÖRÜŞÜYORUZ"

AA Spor Masası'nda konuşan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin öncelikli ihtiyacının santrfor transferi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Şu anda ihtiyaç santrfor. İki santrfor ile görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BELKİ BUGÜN BİRİNİ AÇIKLARIZ"

Transfer sürecinde önemli aşama kaydedildiğini belirten tecrübeli isim, taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım, "Belki bugün birini açıklarız, belki hiç açıklamayacağız" diyerek sürpriz bir transfer duyurusunun gelebileceğinin sinyalini verdi.

"GERÇEKLERLE HAREKET EDİYORUZ"

Transfer çalışmalarında isim vermekten kaçındıklarını söyleyen Yıldırım, kulübün zarar görmemesi için süreci dikkatli yönettiklerini belirtti.

Tecrübeli başkan adayı, "İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi" dedi. Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, gün içerisinde yapılabilecek olası transfer açıklamalarına kilitlendi.

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