Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, oyuncular Ayçin Akyol ve Aslı Tecimer ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür ederek başarılar diledi.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, oyuncular Ayçin Akyol ve Aslı Tecimer ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda 4 yıl forma giyen Ayçin Akyol'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Aslı Tecimer'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan