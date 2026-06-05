Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Avrupa Birliği, plastik ve ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik çevre politikaları kapsamında restoran ve kafalarda önemli bir değişikliğe gidiyor. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) çerçevesinde hazırlanan yeni kurallarla birlikte tek kullanımlık sos paketlerinin kullanımı kademeli olarak sona erecek. Yeni düzenlemenin 12 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TEK KULLANIMLIK SOS PAKETLERİ KALDIRILACAK

Yeni kurallara göre Avrupa Birliği genelindeki restoran, kafe ve otellerde masada tüketilen yemekler için sunulan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal, soya sosu, şeker ve benzeri ürünlerin paketli servis edilmesine izin verilmeyecek. Bu ürünlerin yerine yeniden doldurulabilen sosluklar, cam şişeler ve tekrar kullanılabilir kaplar kullanılacak.

AMAÇ PLASTİK ATIKLARI AZALTMAK

AB yetkilileri, kullanım süresi oldukça kısa olan küçük ambalajların önemli miktarda atık oluşturduğunu belirtiyor. Düzenlemeyle birlikte hem plastik kullanımının azaltılması hem de işletmelerin daha sürdürülebilir servis yöntemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği verilerine göre ambalajlar, Birlik genelindeki plastik kullanımının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

BAZI ALANLAR MUAF TUTULACAK

Yeni kurallar her alanda geçerli olmayacak. Paket servis ve eve teslim siparişlerde tek kullanımlık sos paketlerinin kullanılmasına devam edilebilecek. Ayrıca hastaneler ve bazı sağlık kuruluşları da hijyen gerekçesiyle uygulamanın dışında tutulabilecek.

ÇEVRE POLİTİKALARININ PARÇASI

Düzenleme, Avrupa Birliği'nin kişi başına düşen ambalaj atığını azaltmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı çevre stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kuralların yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa genelindeki restoran ve kafalarda tek kullanımlık sos paketlerinin yerini yeniden kullanılabilir servis sistemlerinin alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com