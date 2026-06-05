İzmir'de 4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
İzmir'in Beydağ ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş, mahalledeki sulama havuzunda cansız bedeni bulundu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi, cenaze otopsiye gönderildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, mahallenin sulama havuzunda bulundu.
Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Karakuş ailesi, çocukları Alim Eray Karakuş'un (4) evde olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı.
Aile ve mahalle sakinlerinin aramaları sonucu çocuk, sulama havuzu içerisinde hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Havuzdan çıkarılan Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.