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Özel: Bu yürüyüş iktidar yürüyüşü

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Amasya'nın Taşova ilçesinde, CHP'ye sahip çıkma, CHP'yi koruma amacıyla partide bir yürüyüş mücadelesi verdiklerini belirterek, "Bu yürüyüş partiyi aşarak, sokaklara taşarak, meydanlara sığmayarak bir iktidar yürüyüşü" ifadesini kullandı.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

(AMASYA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Amasya'nın Taşova ilçesinde, CHP'ye sahip çıkma, CHP'yi koruma amacıyla partide bir yürüyüş mücadelesi verdiklerini belirterek, "Bu yürüyüş partiyi aşarak, sokaklara taşarak, meydanlara sığmayarak bir iktidar yürüyüşü" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Amasya'nın Taşova ilçesinde kendisini karşılayan kalabalığa hitabında, "Siyasetçilere sahip çıkılır, ev sahipliği yapılır. Bir yerden bir yere giderken yola çıkılır, bayraklar sallanır, araba durdurulur. Petrol istasyonunda miting yapmak nedir. Demek ki bir şeyler oluyor. Birileri bir yerlerde hesaplar yapıyor, anlaşmalar yapıyor. Sarayın şöyle bir hesabı var: 'Bu CHP 47 yıldır asla birinci parti olamıyor. Ben parti kurmuşum, 24 yıldır seçim kazanmışım, çıkmış birileri değişim demiş, gençler, kadınlar, emekliler, emekçiler demiş, yerel seçimlerde Türkiye'nin yüzde 65'ini almış. 47 yıl sonra partisini birinci parti yapmış, 24 sene sonra bizim partiyi ilk kez yenmiş. Ben bunlara aman vermeyeyim. Nasıl yapayım. Bunları adaysızlaştırayım, kurumsuzlaştırayım ve lidersizleştireyim. Cumhurbaşkanı adayını hapse atmış, Genel Başkanına türlü kumpaslar hazırlamış. Partinin de son dört kurultayının son üçünde geçerli oyların tamamını alan genel başkanı ve ekibini, son dört kurultayın mazbatasına sahip olan genel başkanı ve ekibini uzaklaştırıp, altı yıl geriye dönüp, 2020'de pandemide seyircisiz, maskeli yapılan kurultayın sonucuyla bu partiyi yönettireyim ve eninde sonunda ben bunları bir kez daha yeneyim.' Böyle bir planı ancak Taşova'nın planı yener" dedi.

"BÜTÜN TÜRKİYE GÖRSÜN Kİ BİR ŞEYLER OLUYOR"

Özel, "Tayyip Erdoğan duysun, görsün. Bütün televizyonlar, gazeteler görsün. Ben bugün Tekke beldesinde miting yaptım, planlı. Partime sahip çıkmak için. Butlan geldi, sandığa gitmeyeyim diyenlere 'Beni seven, partisini seven sandığa gitsin' demek için yaptım. Geldim Tokat Çevrecik'te muhteşem bir miting yaptım, 2 bin nüfuslu beldede. Ama onun dışında, yolun üstünde her köşede, bütün ilçe, bütün belde dökülmüş, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle. Kurban olayım size. Bütün Türkiye görsün ki, bir şeyler oluyor. Bu millet 100 yıl sonra bir kez daha silkiniyor. Bir şeyler gidiyor, yerine yenisi geliyor. AK Parti'nin kara düzeni gidiyor, yerine milletin, halkın düzeni geliyor. Bakan evlatlarının dönemi bitiyor, Taşovalı vatan evlatlarının dönemi başlıyor. Bunun için bu görüntüler, bu inanılmaz işler, bu benzin istasyonları mitingleri, Türkiye'nin öbür ucuna umut olacak, güç verecek. Amasya Adana'ya, Edirne Iğdır'a, Trabzon, Antalya'ya, Şanlıurfa'ya, Bursa'ya, Kocaeli'ne, İstanbul'a umut olacak. Herkes şunu bilsin ki bu bir yürüyüş. Partimize sahip çıkma, partimizi koruma, kollama, sonuna kadar partide bir yürüyüş mücadelesi... Bu yürüyüş partiyi aşarak, sokaklara taşarak, meydanlara sığmayarak bir iktidar yürüyüşü. Bu yürüyüşte benimle yürümeye var mısınız? Hepimizin yolu açık olsun, iktidara yürüyelim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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