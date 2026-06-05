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Minibüs, yola çıkan ata çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

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Bingöl-Erzurum kara yolunda bir minibüsün yola çıkan ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at da öldü.

BİNGÖL-Erzurum kara yolunda minibüsün ata çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada aracın çarptığı at da öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, yola çıkan ata çarptı. Kazada minibüsteki Ahmet Kaya (50) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, at da öldü. İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaya'nın cansız beedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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