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Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
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Galatasaray, Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı. Roland Sallai için ise gelecek tekliflerin değerlendirileceği ve en az 15 milyon euro bonservis beklendiği öğrenildi.

  • Galatasaray, Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonu kullanarak yola devam etme kararı aldı.
  • Galatasaray, Roland Sallai için en az 15 milyon euro bonservis bedeli belirledi ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.
  • Roland Sallai, Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs ve Roland Sallai hakkında karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim Jakobs ile yola devam etme kararı alırken, Sallai için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

GALATASARAY'DA 1 AYRILIK VE 1 DEVAM KARARI! EN AZ 15 MİLYON EURO

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da iki yabancı futbolcunun geleceği netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, Ismail Jakobs için devam kararı alırken Roland Sallai'nin transferine kapıyı araladı.

JAKOBS İLE DEVAM EDİLECEK

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Senegalli sol bekten memnun olduğu öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi böylece uzatılacak. Dünya Kupası'nda Senegal forması giymeye hazırlanan Jakobs'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon euro olduğu belirtildi.

SOL BEKTE REKABET SÜRECEK

Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda Ismail Jakobs'un yanı sıra Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Jakobs'u kadrosuna katmak için 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SALLAI İÇİN KAPILAR AÇIK

Galatasaray'da ayrılık ihtimali bulunan isim ise Roland Sallai oldu. Macaristan'ın Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle turnuvada yer alamayacak olan tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenildi.

Özellikle İngiltere ve Almanya'dan bazı kulüplerin Sallai'nin durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin cazip teklifler karşısında transfere onay verebileceği ifade edildi.

EN AZ 15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Galatasaray yönetiminin "satılabilir oyuncular" listesinde yer alan Roland Sallai için belirlediği bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olduğu aktarıldı.

47 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Macar futbolcu geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yaptı. Sallai bu maçlarda 1 gol atarken 6 da asist üreterek takımına katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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